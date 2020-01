Weniger Umsatz, aber bessere Löhne

«Wir haben im vergangenen Jahr nicht nur die Preise von 1500 der beliebtesten Produkte gesenkt, sondern auch kräftig in unser Verkaufsstellennetz investiert. Die vielen erfreulichen Kundenreaktionen etwa in Amriswil, Heiden und St. Gallen St. Fiden bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind», lässt sich Migros-Geschäftsleiter Peter Diethelm in einer Medienmitteilung zitieren.

Trotzdem ist der Umsatz der 111 Ostschweizer Migros-Supermärkte rückläufig. Bei einem erzielten Jahresumsatz von 1,8 Milliarden Franken sind dies 1,5 Prozent. Die Umsätze aller Migros-Geschäfte liegt bei 2,39 Milliarden Franken, ein Rückgang von 0,8 Prozent, wie die Migros mitteilt.

Im Herbst wurde die Migros Heiden eröffnet: