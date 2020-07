So ziehst du die Schutzmaske korrekt an

Wer ab Montag mit dem Zug, Bus, Schiff oder der Bergbahn fährt, muss zwingend eine Schutzmaske tragen. Dies hat am Mittwoch der Bundesrat entschieden.

Die Meinungen bei den Pendlern gehen am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof in St.Gallen auseinander. Grundsätzlich wird der Bundesratsentscheid aber befürwortet.

Im Netz heiss diskutiert

Ein wenig anders, als am St.Galler Hauptbahnhof, tönt es im Netz. In einer Facebook-Umfrage von FM1Today gibt die Mehrheit der User an, dass sie ab Montag auf das Auto umsteigen werden und keine Masken im ÖV tragen möchten.