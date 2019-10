Er ist verschmust, flaniert gerne in Ruggell herum und lässt sich mit Leckereien füttern: Der dreieinhalbjährige Kater Whisky ist in der Liechtensteiner Gemeinde eine Berühmtheit. Kürzlich wurde er vor dem Einkaufszentrum Rec, wo er mitunter am liebsten ist, angefahren. Die Lenkerin erkannte Whisky sofort und meldete den Unfall der Besitzerfamilie.

«Wirbelsäule nur knapp verfehlt»

Diese suchte mit ihrem Liebling eine Tierklinik in Rankweil auf, wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet. Es stellte sich heraus, dass Whisky eine operable Hüftverletzung erlitten hatte, die ihm kurzzeitig die Hinterbeine lähmte. Aber noch viel schlimmer: Die Tierärztin erkannte auf Röntgenaufnahmen zwei Luftgewehrpatronen im Rückenbereich. «Eine davon hat die Wirbelsäule nur ganz knapp verfehlt», sagt Heiko Büchel, Schwiegersohn von Whiskys Besitzerin Renate Bouda.