Wer klaut schon einen Briefkasten?

Zwischen Dienstag und Mittwoch hat jemand in Ruggell einen metallenen im Boden verankerten Doppelbriefkasten abgeschraubt und abtransportiert. Es entstand Schaden von mehreren tausend Franken.

Die Landespolizei sucht Zeugen.

Wir fragen uns nun, wieso man einen Briefkasten klaut. Eine kurze Umfrage in der Redaktion ergibt folgende Möglichkeiten:

- Die Finanzierung des Eigenheims scheiterte am Briefkasten

- Der eigene Briefkasten ist einfach nicht so schön

- Ein zweiter Briefkasten macht einfach eine gute Falle

- Damit man eine Briefkastenfirma eröffnen kann (sollen in Liechtenstein ja beliebt sein)

- Es war ein Briefkasten-Sammler

Falls du eine andere Theorie hast, dann schreib sie doch in unsere Kommentare.

(red.)