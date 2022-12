Der Südwest-/Westwind hat auch in den vergangenen Stunden ordentlich geweht. Im #Flachland gab es verbreitet Böen von >50km/h, auf den #Bergen war es stürmisch. Auf dem #Jungfraujoch und dem #Säntis gab es sogar #Orkanböen (118km/h+). (me) pic.twitter.com/5vCh0nzCgf

«Eine trübe Angelegenheit»

Aber: «Der Höhepunkt ist besonders im Flachland durch», sagt Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews. Die Kerzen auf der Terrasse müssen deshalb nicht unbedingt ins Haus genommen werden: «Das kann man sich schenken», meint Marquardt. Er führt weiter aus: «Die Vorweihnachtszeit war eher speziell und eine trübe Angelegenheit. Dabei hat es bis auf über 2000 Meter geregnet. Die Böen werden nun aber Stück für Stück nachlassen und an Heiligabend wird nur noch ein leichter Südwestwind wehen.» Zudem wird es auch trocken: Die Niederschläge sollen pünktlich zur Bescherung gänzlich nachlassen. Der Weihnachtstag wird dann vor allem im Thurgau neblig.

In den Bergen schwenkt das Wetter aber nicht so schnell um wie im Flachland. «Auf dem Säntis wird es am Samstag noch Windböen von bis zu 80 Stundenkilometern geben», so Marquardt.