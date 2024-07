Am Montag sind wir mit Regen in die neue Woche gestartet und es soll – zumindest in der ersten Wochenhälfte – durchzogen weiter gehen. Aber Roger Perret, Meteorologe von Meteonews, gibt Entwarnung: «Die Situation ist stabiler geworden als in den letzten Wochen. Es gibt nicht mehr so starke Wechsel und ständige Regengüsse – es konzentriert sich eher auf lokale Gewitter.»

Etwas gesehen? Melde dich via WhatsApp

In der Nacht auf Mittwoch gibt es wieder eine kleine Störung, welche lokal auch Regengüsse bringen kann. Am Tag soll es aber wieder weitgehend trocken bleiben und teilweise sonnig. Die Temperaturen bewegen sich am Dienstag sowie am Mittwoch zwischen 21 und 25 Grad – also nicht heiss, aber trotzdem noch knapp sommerlich.

«Die zweite Wochenhälfte sieht besser aus. Es wird richtig schön, mit viel Sonne und immer wärmer.» Dafür sorgt ein Hochdruckrücken: Während dieser am Donnerstag noch leicht westlich von uns liegt, befindet sich die Achse am Freitag ziemlich genau über uns und sorgt für viel Sonne im FM1-Land.

Am Freitag sorgt ein Hochdruckrücken für viel Sonnenschein.

Auch die Temperaturen steigen immer weiter an, während wir uns am Donnerstag gerade noch bei der Sommermarke von 25 Grad befinden, wird es am Freitag bis zu 27 Grad und am Samstag wieder bis zu 31 Grad heiss: «Also wieder gutes Berg- und Badewetter.»

Apropos Bergwetter: Ab Samstagmittag kann es in den Bergen wieder Hitzegewitter geben – also beim Wandern ist am Nachmittag Vorsicht geboten. Im Flachland bleibt es jedoch trocken. «Grundsätzlich können wir uns aber auf die zweite Wochenhälfte mit viel Sonne freuen.»

Am Sonntag gibt es wieder Gewitter

Ähnlich wie vergangenes Wochenende steigt am Sonntag wieder die Gewitter- und Schauerneigung an. Für eine genaue Prognose sei es zum aktuellen Zeitpunkt aber noch zu früh. Die Temperaturen bleiben jedoch auch am Sonntag bei sommerlichen 27 Grad.

Nach einem moderaten Wochenstart soll es also immer besser werden und auch für die nächste Woche zeigt aktuell alles in Richtung heiss und sonnig: «Wir haben einen typisch mitteleuropäischen Sommer, der jetzt auch noch so bleiben wird – auch wenn er sich etwas später eingestellt hat.»