Heiss, Heisser, Dienstag: Der wärmste Tag der Woche ist bereits Geschichte. Trotzdem bleiben die Temperaturen diese Woche weiterhin sommerlich bis hochsommerlich im FM1-Land. Der UV-Index ist sehr hoch und bleibt es der Jahreszeit nach auch noch für eine Weile: Gut eincremen und viel Wasser trinken, ist auch in den nächsten Tagen noch angesagt.

Bereits am Mittwoch steigt das Gewitterrisiko «Am Mittwoch ist die Atmosphäre nicht mehr gleich stabil wie am Dienstag», sagt Michael Eichmann, Meteorologe bei Meteonews. Denn der Hochdruckeinfluss liess bereits am Dienstag langsam nach, der Hochdruckrücken wandert Richtung Österreich ab und versetzt uns in eine instabilere Lage. Deshalb steigt bereits am Mittwoch die Schauer- und Gewitterneigung wieder an. Wann genau die Gewitter das FM1-Land treffen, ist noch nicht ganz klar – die verschiedenen Wettermodelle sind sich noch uneinig. «Vermutlich wird es erst in der zweiten Tageshälfte mit Regengüssen und Gewittern losgehen. Die Bergregionen im Toggenburg und Alpstein dürfte es zuerst treffen.» Sonnig, aber schwül Die Temperaturen bleiben weiterhin hoch und könnten auch an den meisten Orten wieder die 30-Grad-Marke knacken. Weil die Feuchtigkeit aber höher ist, dürfte es dementsprechend auch schwüler sein als noch am Dienstag. «Im Grossen und Ganzen sollte es ein sonniger Tag werden, mit ansteigendem Regen- und Gewitterrisiko.» In den nächsten Nächten werden die Temperaturen nicht mehr ganz so weit runtergehen wie noch anfangs Woche, daher wird es in den Wohnungen und Häusern ebenfalls warm bleiben.

1. August wird eine gewitterige Wundertüte «Die Wundertüte vom Mittwoch bleibt auch am Donnerstag», sagt der Meteorologe. Generell dürfte der Nationalfeiertag ein freundlicher bis sonniger Tag werden, mit bis zu sechs Sonnenstunden. Aber Schauer und Gewitter wird es teilweise bereits am Vormittag und am Nachmittag verbreiteter geben. Gegen Abend hin zeigen die meisten Wettermodelle Gewitter an: «Feuerwerk wird nicht das einzige Lichtspektakel, es wird an gewissen Orten auch Lichter natürlichen Ursprungs geben.» Die Temperaturen bleiben weiterhin bei hochsommerlich 28 bis 29 Grad. Am 1. August sollte man sich seinen Wanderausflug aufgrund des erhöhten Gewitterrisikos lieber sparen, denn in den Bergen sind Gewitter nicht zu unterschätzen. Auch zum Baden ist das Wetter am Donnerstag aufgrund der Gewitterneigung eher nicht geeignet. Jedoch ist man beim Badespass natürlich flexibler als beim Wandern: «Am Bodensee wird man weniger von einem Gewitter überrascht als im Alpstein. Daher ist der Donnerstag eher zum Baden geeignet, wenn auch nicht optimal.»

Freitag wird kältester Tag der Woche Schlechte Nachrichten für diejenigen, welche nach dem Feiertag eine Brücke machen: Auch am Freitag bleibt die Lage instabil, wechselhaft und grösstenteils bewölkt. Die Sonne werden wir voraussichtlich maximal für vier Stunden zu Gesicht bekommen und es wird der «kälteste» Tag der Woche mit 23 bis 25 Grad. Wetter stabilisiert sich zum Wochenendstart Dafür stabilisiert sich die Lage am Samstag und am Sonntag wieder. Die Temperaturen steigen wieder auf 26 Grad an – noch nicht hochsommerlich, aber schon mal besser als am Freitag. Am Sonntag steigt die Gewitterneigung wieder etwas an, aber vor allem in den Bergen. «Der Samstag wäre der beste Tag zum Wandern. Natürlich sollte man morgens aber nochmals die Prognose prüfen», so Eichmann. In die neue Woche starten wir voraussichtlich wieder mit 27 Grad und Sonnenschein.

