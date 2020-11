So zum Beispiel in der Stadt St.Gallen und Umgebung. Hausbesuche werden aufgrund der Lage nicht durchgeführt, die Gefahr für Besucher und Besuchte sei zu gross. Stattdessen setzen die Chläuse auf eine kreative Lösung und belohnen ihrerseits Kreativität.

Der Bundesrat verbiete ihm leider die Hausbesuche, sagt der Samichlaus im Video. Und Recht habe er damit auch noch. Der zum Homeoffice Verdammte fordert deswegen alle Kinder der Umgebung auf, ihm eine Zeichnung zu malen und per Whatsapp zu schicken, oder ein Sprüchli aufzusagen. So könne er sein Knabberzeug vielleicht ja doch loswerden und per Post verschicken.

Nicht überall digital

Bei vielen Chlausgesellschaften klingt es ähnlich. Waren sie alle vor den letzten Verschärfungen des Bundesrats noch guter Dinge, die Kinder zu Hause besuchen zu können, sehen sie sich dazu nun ausserstande.

In der Region Werdenberg haben zwei regionale Klausvereinigung bereits abgesagt, auch in Appenzell gibt es keine Hausbesuche. Dasselbe gilt für Wil und Gossau. Hie und da soll es Video-Grüsse für die Kinder geben.

Trotzdem gelingt es dem Chlaus mancherorts, physische Präsenz zu markieren – etwa in Steinach und den umliegenden Gemeinden.

Denn wenn der Chlaus nicht zu den Kindern darf, müssen die Kinder halt zum Chlaus. Und der wohnt ja bekanntlich im Wald, wo es frische Luft gibt und der Abstand eingehalten werden kann.

Zeitfenster für den Besuch im Wald bestehen am 5. und 6. Dezember zwischen 16 und 21 Uhr.