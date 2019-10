Widnauer SVP will Vandalen fassen und macht sich dabei strafbar

«Es fällt auf, dass die blinde Zerstörungswut sich speziell auf die Plakate der SVP-Kandidaten richtet», sagt Erich Breitenmoser, Präsident der SVP Widnau zum Rheintaler. Plakate von Mike Egger oder Roland Büchel würden umgetreten, zerfetzt oder verunstaltet. Dem wollte die SVP nicht länger zusehen und installierte eine Kamera bei den Plakaten.

Fotofalle ist illegal

Am Dienstagabend brachte Breitenmoser die Wildkamera an, in der Hoffnung, dass die Vandalen in seine Falle tappten.