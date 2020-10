Wieder ein Erdbeben im Glarnerland

«Alles hat gezittert» – stärkeres Erdbeben und mehrere Nachbeben in Elm

Das Erdbeben der ungefähren Stärke 3,0 am Dienstag um 4.40 Uhr sei «möglicherweise spürbar» gewesen, schreibt der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der Zürcher ETH auf Twitter. Schäden seien allerdings keine zu erwarten.

Bereits am Sonntag hatte es bei Elm ein stärkeres Erdbeben der Magnitude 4,4 sowie mehrere Nachbeben gegeben. Solch starke Erdbeben sind in der Schweiz eher selten. Bis nach Graubünden und in den Kanton St.Gallen berichteten Leute, das Beben gespürt zu haben. Zahlreiche Anrufe gingen bei der Polizei ein.

(red.)