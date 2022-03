Wiler Schulhaus wegen möglicher Brandstiftung evakuiert

Im Schulhaus Lindenhof in Wil ist am Donnerstagnachmittag Rauch entdeckt worden. Schülerinnen und Schüler mussten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ein grösseres Aufgebot der Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag zum Wiler Schulhaus Lindenhof gerufen. © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI