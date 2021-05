Winter-Comeback in den Alpen – maximal 10 Grad im Norden

Der Frühling muss noch warten: Auf über 1000 Meter muss am Sonntag mit Schnee gerechnet werden. Ansonsten ist es wolkig mit einigen Regenschauern und teilweise etwas Sonne, wie «Meteonews» mitteilt. In St.Gallen und Appenzell ist es am Morgen zwei Grad, im Verlauf des Tages wird es bis zu acht Grad. Im Thurgau und am Bodensee liegen die Höchsttemperaturen bei 10 Grad.