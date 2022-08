Wo gibt es den besten Burger im FM1-Land?

Wer den Hamburger erfunden hat, weiss man nicht so genau. Eine erste Art Hamburger soll es bereits vor über 2000 Jahren in China gegeben haben. Eine naheliegende Annahme ist auch, dass die deutsche Stadt Hamburg eine Rolle gespielt haben soll – mit einer Art Vorgängerversion des heutigen Hamburgers. Dann gibt es noch diverse Geschichten, die behaupten, dass der erste Hamburger in den USA gebraten worden sein soll. Eine dieser Geschichten: In New Haven im Bundesstaat Connecticut soll um 1900 ein Restaurant-Besitzer einem eiligen Gast Hackfleisch zwischen zwei Toastscheiben gedrückt haben und so war der Hamburger geboren.

Egal wie er entstanden ist, heute findet man ihn überall. In Fast Food-Restaurants, in spezialisierten Burger-Buden oder in ganz klassischen Restaurants. Wo aber gibt es den besten Burger im FM1-Land? Das wollen wir herausfinden und dann natürlich auch testen. Schick uns deinen Tipp für den besten Burger im FM1-Land via Whatsapp.