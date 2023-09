Wo gibt es den besten Kaffee der Ostschweiz?

Über 1000 Tassen Kaffee trinkt jede Schweizerin und jeder Schweizer im Durchschnitt pro Jahr. Das macht pro Tag knapp drei Kaffees. Diese kommen in den unterschiedlichsten Formen, Grössen und Stärken daher. Und jeder hat seine Vorliebe: Kaffee vom Barista, vom Vollautomaten in der Mensa oder vom kleinen Lädeli nebenan. Doch welcher Kaffee schmeckt am besten?