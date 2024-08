1.-August-Brunches und Bundesfeiern im FM1-Land Was gibt's Besseres als einen guten Sonntagsbrunch? Einen 1.-August-Brunch zum Start ins lange Wochenende. Und davon gibt es in der Ostschweiz allerlei. Damit dir die Auswahl einfacher fällt, haben wir eine Übersicht für dich zusammengestellt. Und damit du auch weisst, wo du danach den Nationalfeiertag gebührend feiern kannst, findest du auf der Karte auch gleich alle Bundesfeiern im FM1-Land.

Openair Flumserberg Noch nicht genug Openair-Feeling für diesen Sommer gehabt? Dann ab ans Openair Flumserberg. Dieses hat zwar bereits am 30. Juli gestartet, findet aber noch bis am 2. August statt. Tickets gibt's ab knapp 100 Franken hier. Am 1. August gibt es passend zum Nationalfeiertag noch eine Edelwyssparty ab 18 Uhr und für die Schlagerfans unter euch: Am letzten Festivaltag kommt Andreas Gabalier auf den Flumserberg. Alle Information zum Openair findest du hier. So schön wars am Openair Flumserberg 2023

Bildquelle: FM1Today/Svenja Graf So schön war das Flumserberg Openair 2023. Bildquelle: FM1Today/Svenja Graf So schön war das Flumserberg Openair 2023. Bildquelle: FM1Today/Svenja Graf So schön war das Flumserberg Openair 2023. 1 / 60 1 / 60

Kultur und Natur am Siberian Summer In Trogen findet vom 1. bis zum 10. August bereits zum fünften Mal das Musikfestival Siberian Summer statt. Folgendes erwartet dich in der Talstaate klein Sibirien: Musik aus aller Welt – von beatigen Elektro bis zum Alphorn, Speis und Trank, ein schwebendes Zirkuszelt und tanzende Wildlinge. Tickets für das Spektakel gibt es hier. Abendkarten gibt's ab 25 Franken, einen Festivalpass für die ganzen 10 Tage gibt's für 250 Franken. Anreisen kann man – gerne auch verkleidet – via ÖV oder Auto bis Trogen und dann zu Fuss, mit dem Velo oder Shuttlebus zum Festgelände. Alles Wissenswertes zum Programm, Camping und Co. findest du auf der Webseite. Start der Strandfestwochen Rorschach Ab Freitag, 2. August starten wieder die Strandfestwochen in Rorschach. Bis zum 30. August kann man dort an der Hafenbar ein Feierabendbier trinken, bei der Hafenbühne das Tanzbein schwingen, Zumba oder Yoga Kurse besuchen, an Foodständen Essen aus aller Welt geniessen oder beim Sunset Töggele mitmachen. Tickets brauchst du dafür keine, ausser du möchtest ein Dreigangmenu an der Tavolata geniessen oder an der Ping-Pong-Rundlauf-Weltmeisterschaft sowie der Frischluft-Tischfussball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Mehr Informationen dazu findest du hier. Eröffnet werden die diesjährigen Strandfestwochen am Freitag vom King des Delta Blues Ravenking:

Out in the Green Garden in Frauenfeld In der Programmauswahl für dein perfektes 1. August-Wochenende gibt's noch ein weiteres Festival: das Out in the Green Garden in der Thurgauer Kantonshauptstadt. Im Murg-Auen-Park findet das Festival vom 2. bis 4. August statt. Es gibt Konzerte, Daydances, Raves aber auch Kinderschminken, Yoga und Badespass in der Murg. Tickets gibt's nur an der Tageskasse und es gibt keinen fixen Eintrittspreis. Du kannst so viel zahlen, wie du willst und kannst, der Veranstalter gibt 20 Franken als Anhaltspunkt an. Mehr Informationen dazu findest du auf der Webseite.

Fussballstars in Bad Ragaz Der BVB kommt nach Bad Ragaz! In der ersten Augustwoche bereitet sich der deutsche Bundesligaverein im Sanganserland auf die kommende Saison vor – und du kannst an öffentlichen Trainings dabei sein. Die Trainings finden auf der Sportanlage Ri-Au statt und es können maximal 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Der Eintritt ist kostenlos und wenn du Glück hast, kannst du auch noch ein Selfie oder Autogramm abstauben. An diesen Tagen gibt es öffentliche Trainings: Donnerstag, 1. August, ca. 16:30 Uhr

Freitag, 2. August, ca. 10:30 Uhr



Samstag, 3. August, ca. 10:30 Uhr



Montag, 5. August, ca. 10:30 Uhr FC St.Gallen in Kasachstan Der FC St.Gallen trifft im Rückspiel der Conference League wieder auf den FC Tobol Kostanay, dieses Mal in Kasachstan. Das Spiel wird zwar nicht im Fernsehen übertragen, dafür kannst du es im FM1Today-Liveticker mitverfolgen. Anpfiff ist um 18 Uhr Schweizer Zeit. Etwas näher als Kasachstan wäre das Super League Spiel des FCSG gegen den FC Lausanne-Sport am Sonntag um 14.15 Uhr in Lausanne. Wenn du nicht im Stadion bist und auch kein Blue-Sports-Abo hast, dann kannst du den Match im Liveticker auf FM1Today mitverfolgen.

Bildquelle: Keystone In der Hinrunde haben die Espen mit 4:1 gegen den FC Tobol gewonnen. 1 / 1

Openair Kino Arbon Lust einen Film unter freiem Himmel zu geniessen? Dann ab ans Openair Kino in Arbon. Dort laufen noch bis zum 17. August täglich Kinofilme auf der grossen Leinwand vor dem See – ausser am 1. August, dann gibt's keinen Film. Dafür läuft am Freitag der Actionfilm «Bad Boys: Ride or Die», am Samstag ist Familiennacht – es wird der Film «Alles steht Kopf 2» gezeigt und am Sonntag wird das Kriegsdrama «One Life» gespielt. Mehr Informationen findest du auf der Webseite.

Bildquelle: Das Openair-Kino in Arbon - eines von vielen. (Bild: Tagblatt/Ralph Ribi) Das Openair Kino Arbon gibt es noch bis am 17. August. 1 / 1

Solarkino Wie wärs mit Film unter freiem Himmel mit kulinarischem und erfrischendem Auftakt sowie Musikprogramm? Das gibt's nämlich am Freitag sowie am Samstag ab 21 Uhr beim Gallusplatz in St.Gallen. Am Freitag wird die Dokumentation «Animal» gezeigt und das Restaurant Samosa macht den kulinarischen Teil. Am Samstag serviert das Restaurant La Verità einen Happen und es wird das Drama «Das Leben ein Tanz» gezeigt. Das Programm startet jeweils ab 19 Uhr, die Filme beginnen um zirka 21 Uhr. Mehr Information dazu findest du hier. Sommernachtsfest Romanshorn Dodo, Baba Shrips und Raymon: In Romanshorn findet dieses Wochenende ein Sommernachtsfest statt. Es gibt nicht nur Konzerte, sondern auch einen Lunapark sowie ein Feuerwerk. Es findet am Freitag und Samstag auf der Festwiese am See statt. Du brauchst für deinen Besuch an beiden Tagen ein Ticket, die gibt's online zu ergattern. Mehr Informationen findest du hier.

Samstag ist Wanderwetter Der Wetterbericht fürs 1.-August-Wochenende ist anfangs nicht ganz so rosig: Am Donnerstag und Freitag ist das Schauer- und Gewitterrisiko im FM1-Land ziemlich hoch. Dafür solls am Samstag wieder schön sein, wenn auch nicht ganz so heiss wie die letzten Tage. Daher perfektes Wanderwetter – ob im Alpstein, Toggenburg, Sarganserland oder in der Bündner Herrschaft.

Bildquelle: Meteonews Willst du wandern gehen, solltest du das am Samstag tun. 1 / 1

Wieder einmal rodeln gehen Du willst das gute Wetter in den Bergen nutzen, aber könntest auch auf Wandern verzichten? Oder du willst zwar Wandern, aber läufts nicht gerne bergab? Dann solltest du wieder einmal rodeln gehen. Das kannst du im FM1-Land beispielsweise auf der Rodelbahn Floomzer in Flumserberg machen oder bei der Bobbahn Kronberg in Jakobstal.

Bildquelle: Ralph Ribi (Archivbild) Die Bobbahn am Kronberg. 1 / 1

Luftige Höhen erklimmen Bist du schwindelfrei und kletterst gerne? Dann könntest du am Wochenende einen Luftseilpark besuchen. Auch davon gibt es in der Ostschweiz gleich mehrere. Wir haben dir die besten fünf in der Ostschweiz rausgesucht: Seilpark Atzmännig in Goldingen

Seilpark Gründenmoos in St.Gallen

Adventure Park Rheinfall in Neuhausen am Rheinfall

(Zwar etwas ausserhalb des FM1-Landes, aber mit wunderbarer Aussicht auf den Rheinfall)

(Zwar etwas ausserhalb des FM1-Landes, aber mit wunderbarer Aussicht auf den Rheinfall) Seilpark Pradaschier in der Lenzerheide Polenta7000 in Chur Auch in Graubünden kannst du am Wochenende das Tanzbein schwingen, und zwar beispielsweise am Polenta7000, der Sommerbar mit Kulturprogramm in Chur. Am 1. August gibt's einen Sunchill ab 17 Uhr, am Freitag Soul und Afrobeats und am Samstag kommt der Schweizer Mundart-Reggaekünstler Phenomden. Es gibt einen solidarischen Eintritt, empfohlen werden 5 bis 20 Franken. Alles, was du wissen musst, findest du hier.

Ein Besuch im Connyland Lust auf einen Freizeitpark, aber keine Lust bis nach Rust zu fahren? Dann solltest du dem Connyland wieder mal einen Besuch abstatten. Achterbahnen, Wildwasserbahn, Space Shot-Tower, eine Hochseilbahn oder Autoscooter: Für Jung und Alt gibt's im Thurgauer Wäldi. Der Park öffnet jeweils um 10 Uhr und um 18 Uhr ist Feierabend. Tickets können auch online ab 20 Franken ergattert werden. Mehr Informationen dazu findest du auf der Webseite. «KrimiSpass» im FM1-Land Was passiert, wenn man einen Foxtrail mit einem Krimidinner kreuzt? Man erhält «KrimiSpass» und das kann im FM1-Land gleich in mehreren Ortschaften gespielt werden: Amriswil, Thal, Arosa, Bergün, Bivio, Breil/Brigels, Filisur, Ramosch, Samedan und Savonin. Beim Krimispass besuchst du verschiedene Schauplätze in einer Ortschaft und an jedem findest du ein Informationsschild, womit du Indizien sammeln kannst. Es ist für Einzelpersonen, aber auch für Gruppen geeignet. Da die Fälle etwas komplexer sind, ist der «KrimiSpass» eher auf Erwachsene und Jugendliche ausgelegt. Der «KrimiSpass» ist kostenlos, man muss sich nicht vorab anmelden und es kann zu jeder Tages- und Nachtzeit gespielt werden. Alles über den «KrimiSpass» im FM1-Land erfährst du hier.

Scan den QR-Code Du willst keine News mehr verpassen? Hol dir die Today-App.