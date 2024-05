Wolf-Alarm in der Ostschweiz: Wildhüter sieht Handlungsbedarf bei Tierhaltern

In Teufen, in Wolfhalden, in Dussnang, in Trogen oder in Rüthi: Wölfe haben in den vergangenen Monaten mehrmals in der Region zugeschlagen.

Weitere Massnahmen zum Schutz

Diese Situation beschäftigt auch Landwirt Ueli Bodenmann aus Herisau. Er schützt seine Schafe mit einem elektrischen Zaun. Die Angst, dass der Wolf aber trotzdem zuschlagen könnte, bleibt. «Wir haben die Schafe nun mit höheren Netzen eingezäunt. Dass der Zaun auch sicher unter Strom steht, kontrolliert man jetzt noch besser als bisher», so Bodenmann gegenüber TVO.

Er mache sich nun auch Gedanken darüber, weitere Massnahmen für die Nacht zu treffen. Wenn er seine Tiere aber über die Nacht jeweils hereinnehmen müsste, sei es eine Überlegung wert, diese aufzugeben.