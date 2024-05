Wolf reisst Ziege in Trogen – Jagdverwaltung sieht Tierhalter in der Pflicht

Am Pfingstmontag stellte die Appenzell Ausserrhoder Wildhut einen Wolfsriss in Trogen fest. Ein Wolf hatte eine Ziege gerissen und ein Schaf verletzt, heisst es in einer Mitteilung. Die Wildhut hat an der gerissenen Ziege DNA-Proben entnommen.

Diese Proben sollen nun Aufschluss geben über Herkunft, Abstammung, Geschlecht des Wolfes. Die Analysen stehen noch aus. Ob es sich um den gleichen Wolf handelt, der bereits im April ein Schaf und ein Alpaka gerissen hat, ist offen.

Die kantonale Jagdverwaltung appelliert an die Tierhalter. Sie stünden in der Verantwortung, ihre Tiere gemäss den Anforderungen für den Herdenschutz fachgerecht zu schützen und einzuzäunen. Dies war weder beim aktuellen, noch bei den Nutztierrissen im Frühjahr in Appenzell Ausserrhoden der Fall.

Mit den vorgegebenen Kriterien für den Herdenschutz liessen sich Übergriffe auf Nutztiere aber nachweislich vermeiden. Dies dient nicht nur dem Schutz der eigenen, sondern alle Tiere in der Region. So soll sich der Wolf nicht auf Nutztiere als Beute gewöhnen.

