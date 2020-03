Wo das Leben wegen der Corona-Krise verlangsamt wurde, könnte man doch schnell den alten Laptop, den kaputten Schrank oder die Kartonsammlung aus dem Keller wegbringen und entsorgen: Ein sinnvoller Zeitvertreib, der aber momentan vielen Leuten gleichzeitig einfällt. Im Kanton Thurgau spricht man gar von Rekordzahlen.

Besucherrekorde im Kanton Thurgau

So steht es in einer Mitteilung des KVA Thurgau: «Seit der Bundesrat die ausserordentliche Lage erklärt hat, sind die Besucherzahlen in den Thurgauer Entsorgungszentren auf Rekordwerte gestiegen. Die Entsorgungszentren können unter diesem grossen Besucherandrang die Pandemievorschriften – und insbesondere die Distanzvorschriften – nicht mehr einhalten.»

Trotzdem bleiben im Thurgau die regionalen Annahmezentren in Weinfelden, Frauenfeld, Hefenhofen und Kreuzlingen «zumindest vorerst noch offen». Nur an Samstagen bleiben die Sammelstellen neu geschlossen.

«Leute halten Abstände nicht ein»

Anders im Kanton St.Gallen. Dort zieht ein Entsorgungshof in Uzwil, als einer der ersten in der Ostschweiz, direkt Konsequenzen. Die Schiess Recycling AG nimmt auch unter der Woche keinen Privatabfall mehr an. «Wir haben es uns wirklich lange überlegt, aber die Leute halten die Abstände nicht ein», so Markus Etter aus der Geschäftsleitung. «Teilweise wollten bis zu 20 Leute gleichzeitig den Abfall entsorgen kommen.» Die Gesundheit der Besucherinnern und Besucher und der rund 17 Mitarbeitenden bewog die Uzwiler zu diesem Entscheid: