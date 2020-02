Zu warm, zu trocken und viel Sonne

Der Januar 2020 wird im ganzen Land als zu warm in die Wetterstatistik eingehen, schreibt MeteoNews. Im Flachland war die durchschnittliche Temperatur 1 bis 2 Grad höher als im langjährigen Mittel von 1981 bis 2010. In der Höhe wurde sogar ein Überschuss von teils über 3 Grad registriert. Auf dem Säntis war es 3,3 Grad wärmer als sonst.

Alpstein nass – Engadin bleibt trocken

Die meist vorherrschenden Hochdruckgebiete liessen nur wenig Niederschläge im Alpenraum zu. So resultierte im Norden ein Niederschlagsdefizit von knapp 30 bis 65 Prozent. Am meisten Niederschlag gab es im Jura und Wallis, sowie von den Voralpen der Zentralschweiz bis in den Alpstein. Auf der Alpensüdseite und im Engadin kamen im ganzen Monat grösstenteils nur 5 bis 10 mm zusammen.