Die Arbor Felix Hüüler aus Arbon spielen «Since you been gone» von Kelly Clarkson:

Wir haben diese Zeit genutzt und euch gebeten, uns eure Lieblings-Guggenmusik-Hits zu schicken. Bei uns eingegangen sind folgende Darbietungen – daraus suchen wir euren absoluten Lieblingshit des Jahres. Stimmt ganz zu unterst für die Performance, die euch am besten gefällt.

Schlaflose Nächte, stundenlanges Musizieren, viel Party und Konfetti – die Fasnächtler und allen voran die Guggenmusiken im FM1-Land befinden sich mitten in der fünften Jahreszeit. Der womöglich wichtigsten Zeit des Jahres.

Die Bleandastöber aus Oberriet wagen sich an einen aktuellen Hit von Billie Eilish, «Bad Guy»:

Der nächste Hit läuft derzeit in den Radios auf und ab. «Dance Monkey» von Tones and I – hier gespielt von den Kyburggeischter Winterthur :

Die Nuklear-Spränger aus Thal setzen auf einen alten Klassiker, der Frauenherzen schmelzen lässt – «I Want It That Way» der Backstreet Boys: