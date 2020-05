Die beiden Paragleiter waren unabhängig voneinander unterwegs. Der eine 51-Jährige ist am Donnerstag nach 16 Uhr in Schuttannen in Hohenems zu einem Paragleiterflug gestartet. Der Mann stürzte aus einer Höhe von zehn bis zwölf Meter ab und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Kopf- und Brustbereich zu. Er musste mit dem Rettungshelikopter ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Bei einem Flugmanöver ist der Gleitschirm wegen des Windes eingeklappt. Der Gleitschirm verfing sich in den Bäumen und verhinderte dadurch, dass der 51-Jährige am Boden aufprallte.

Der andere 51-Jährige war in Schruns auf dem Landeanflug, sein Schirm klappte ein und er stürzte aus einer Höhe von zehn bis 20 Metern ab. Er wurde dabei schwer verletzt zu und musste ebenfalls mit dem Helikopter ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.