Das Doppeleinfamilienhaus an der Hubstrasse in Wil fing am Freitagabend gegen 23.20 Uhr Flammen. Beim Brand wurde das Haus unbewohnbar.

Polizisten retten Frau aus erstem Stock

Schnell vor Ort waren nach Eingang der Brandmeldung bei der Kantonspolizei St.Gallen zwei Beamte.

«Die Polizisten haben im ersten Stock eine Frau entdeckt, die nicht mehr selbstständig aus dem Gebäude kam. Aus einer nahegelegenen Baustelle haben die Beamten eine Leiter organisiert, mit welcher sie die Frau retten konnten», sagt Markus Rutz, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Die Frau wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.