Nichts mit Pfadilager oder Ferienreisen – das heisst es für zwei Klassen der Flawiler Oberstufe und deren Angehörige. «Wir wurden am Donnerstagabend vom St.Galler Kantonsarzt informiert, dass eine Stellvertreter-Lehrperson sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte», sagt Christoph Ackermann, Schulratspräsident von Flawil, gegenüber FM1Today.

17 Jugendliche und drei Lehrpersonen in Quarantäne

Betroffen sind elf Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufenklasse und sechs der 3. Oberstufenklasse. Alle 17 Jugendlichen sowie drei Lehrpersonen müssen bis Freitag isoliert zu Hause in Quarantäne bleiben. Entwickeln sie keine Symptome, steht den Ferienaktivitäten nichts mehr im Wege.

3. Oberstufe hatte bereits Ferien

«Wir haben die 2. Klasse am Freitagmorgen in einem Quarantäne-Zimmer in Empfang genommen, ihnen Masken gegeben und sie informiert», sagt Ackermann. Die 3. Oberstufe hatte bereits Ferien, die sechs Schülerinnen und Schüler wurden am Donnerstagabend telefonisch oder schriftlich benachrichtigt.

«Einige Familien wollten bereits am Samstag abreisen, dies war aber nicht mehr möglich»

«Die Information hat gut geklappt», sagt Ackermann. Übers Wochenende hatte die Schule eine Info-Hotline zur Verfügung gestellt. «Es haben einige Eltern angerufen. Einige Familien wollten bereits am Samstag abreisen, dies war aber nicht mehr möglich», sagt Ackermann.

