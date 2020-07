In der Nähe des Gebietes Rosenau in Konstanz kam es am Sonntagvormittag zu einem Badeunfall. Einen laut Deutscher Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) «lebenserfahrenen älteren Herrn» verliessen rund 200 Meter vom Bodensee-Ufer entfernt die Kräfte und er rief um Hilfe.

Passanten an Land wählten den Notruf, zahlreiche Rettungskräfte rückten aus. Zwei Frauen, die gerade mit Stand-up-Paddles (SUP) in der Nähe waren, eilten dem Ertrinkenden zu Hilfe. Sie konnten ihn gemeinsam an Land bringen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann ins Spital in Konstanz gebracht.

(red.)