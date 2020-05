Unterhalb des Skaterparks in der Nähe der Mühlenstrasse in Schaffhausen kam es am vergangenen Donnerstag zwischen etwa 14 und 15 Uhr zu einer verbalen und tätlichen Auseinandersetzung. Daran beteiligten sich laut Schaffhauser Polizei «zwei Personengruppen mit Hunden». Zwei Personen sollen in den Rhein gestossen worden sein. Sie wurden dabei verletzt.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe zur Klärung des Vorfalles. Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, soll sich melden.

(red.)