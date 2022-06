Zwei Stunden Stau am Gotthard und am San Bernardino

Der Pfingstverkehr in den Süden führt zu Staus am Gotthard und am San Bernardino. Auf beiden Routen muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Der Ferienreiseverkehr staut sich auf der Autobahn A2 zwischen Goeschenen und Amsteg auf mehreren Kilometern Laenge, am Freitag, 3. Juni 2022, in Wassen. // Stau // Verkehr © KEYSTONE/Urs Flueeler