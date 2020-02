Zwei Unfälle am Mittwochmorgen auf dem Bürerstich

«Jetzt hat es diesen Winter für einmal Schnee auf der Strasse. Der Schnee ist weiss, man sieht ihn und sollte sein Fahrverhalten entsprechend anpassen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen am Mittwochmorgen.

Unfälle auf dem Bürerstich

Nicht alle Verkehrsteilnehmer haben sich offenbar daran gehalten. Auf der A1 ist es gegen 6.30 Uhr zwischen Oberbüren und Gossau auf dem Bürerstich zu Unfällen in beiden Richtungen gekommen.

In Richtung St.Gallen sind drei Autos involviert, eine Spur war kurzzeitig gesperrt. In Gegenrichtung sind ebenfalls zwei Autos verunfallt. Verletzt wurde niemand, allerdings kam es im Morgenverkehr in der Folge zu Verkehrsbehinderung und Stau in beiden Richtungen.

Schnee, Eis und Matsch auf der Strasse

Wer am Mittwochmorgen in höheren Lagen unterwegs ist, ist angehalten, vorsichtig zu fahren. Die Strassen sind durch Schnee, Eis und Matsch rutschig.

(enf)