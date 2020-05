Zwei Verletzte nach Schlägerei unter Jugendlichen

Der liechtensteinische Rettungsdienst musste am Freitagabend um circa 22 Uhr zu einem Einsatz wegen einer alkoholisierten Jugendlichen ausrücken. Dabei kam es zu Streitigkeiten und Schubsereien zwischen mehreren Jugendlichen. Kurze Zeit später trafen die Jugendlichen auf dem Postplatz in Schaan wieder aufeinenander. Die Begegnung endete in einer Schlägerei zwischen mehreren Personen.

Insgesamt sollen sich zu diesem Zeitpunkt circa 50 Personen im Bereich des Postplatzes aufgehalten haben, schreibt die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein in einer Mitteilung. Als mehrere Polizeifahrzeuge eintrafen zerstreute sich die Menschenmenge. Bei der Schlägerei verletzten sich zwei Personen. Diese mussten im Spital behandelt werden.

(red.)