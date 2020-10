Ein 42-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Wittenbach Zentrum in Richtung St.Gallen. In der Rechtskurve geriet es auf die Gegenfahrbahn. Deswegen kam es zu einer Streifkollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 71-jährigen Frau und anschliessend zur Frontalkollision mit dem Auto einer 60-Jährigen. Durch den heftigen Aufprall wurde deren Auto zurückgestossen und in ein weiteres geschoben. Die beiden Frauen wurden durch die Kollisionen leicht verletzt. Die Rettung brachte sie ins Spital. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 40'000 Franken.

(red.)