Sweet in St.Gallen

Sie haben mehr als 55 Millionen Alben verkauft und hatten 34 Nummer-Eins-Hits: Die britischen Musiker Andy Scott, Tony O’Hora, Paul Manzi und Bruce Bisland sind lebende Rock-Legenden. Auf ihrer «Still got the Rock Tour 2019» treten sie am Samstag, 16. November, beim «Concert&Cars» im Auto-Zentrum West in St. Gallen auf.