Zweiter Wolf in Liechtenstein nachgewiesen

Die Fotofalle hat am 20. April nördlich von Steg zugeschlagen. Fachpersonen bestätigten, dass dies der zweite Wolf im Fürstentum Liechtenstein ist. Woher das Tier stammt und ob er sich schon längere Zeit im Grenzgebiet zwischen Liechtenstein und Vorarlberg aufgehalten hat, ist noch nicht bekannt.

Es ist bereits der zweite Wolf, der in Liechtenstein umherstreift. Der erste wurde im Dezember 2018 auch in der Nähe von Steg gesichtet. Das Amt für Umwelt schreibt, dass es den Einsatz von Fotofallen verstärkt um so weitere Hinweise auf Wolfpräsenz zu prüfen.

(red.)