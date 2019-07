«Die Anfahrt lohnt sich definitiv»

Michelle und Marianne sind extra aus St.Gallen angereist. Die lange Autofahrt lohne sich aber. © FM1Today/Nina Müller

Sanfte Gitarrenklänge ertönen auf der Piazza Piccola, Pizzaduft liegt in der Luft und Kinder bestaunen das Riesenrad vor dem Lago Maggiore. Am Montagabend spielten am Moon and Stars Aloe Blacc und Christina Aguilera. Dafür sind auch viele Ostschweizer angereist.