Bei der Segelflugzeug-Notlandung wurde niemand verletzt. (Symbolbild) © Keystone/Gaëtan Bally

Ein 46-jähriger Schweizer musste am Dienstag mit seinem Segelflugzeug in einer Wiese in Schoppernau (Bregenzerwald) landen. Er hatte laut Polizei bemerkt, dass die geplante Überquerung der angrenzenden Berge wegen des zu geringen Aufwinds nicht mehr möglich war.