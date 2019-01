Ozzy Osbourne sagt Tournee wegen Erkrankung ab

Ozzy Osbourne ist nach eigenen Angaben am Boden zerstört: Wegen einer Erkrankung muss der Rocker seine Europa-Tournee, und somit auch das Konzert in Zürich, absagen. (Archivbild) © Keystone/EPA MTI/BALAZS MOHAI

Hardrock-Ikone Ozzy Osbourne hat seine geplante Europa-Tournee wegen einer Erkrankung abgesagt. Betroffen ist auch das Konzert in der Schweiz. In einer Mitteilung erklärte der 70-jährige Brite, er müsse die europäische Etappe der «No More Tours 2» auf ärztliche Anweisung hin verschieben.