Pädophilen-Alarm war falsch

Am Donnerstag kam bei der Kantonspolizei St.Gallen eine Meldung wegen Pädophilen-Verdachts ein. Ein Mann wurde in Wil mit einem kleinen nackten Mädchen gesichtet. Bei dem Mann handelte es sich um den Vater gab die Polizei am Samstagnachmittag bekannt.