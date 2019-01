Paganini fällt auf Rang 6 zurück

Alexia Paganini zeigte in der Kür Nerven © KEYSTONE/AP/SERGEI GRITS

Alexia Paganini verpasst an den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Minsk eine Medaille deutlich. Die 17-Jährige fällt in der Kür vom 3. in den 6. Rang zurück.Paganini vermochte in der Kür ihr Potenzial nicht auszuschöpfen.