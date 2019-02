Pakistan will indischen Piloten freilassen

Soll am Freitag freikommen: Der am Mittwoch nach einem Luftangriff in Pakistan festgenommene indische Kampfpilot Abhinandan Varthaman. © KEYSTONE/AP Pakistan Military

Nach der jüngsten militärischen Konfrontation zwischen Pakistan und Indien will Pakistan einen am Mittwoch gefangengenommenen indischen Piloten am Freitag freilassen. Das sagte der pakistanische Ministerpräsident, Imran Khan, im Parlament in Islamabad am Donnerstag.