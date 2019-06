Pakistan wird von Katzen regiert

Wie soll man das ernst nehmen? Obwohl die Politiker während der Pressekonferenz versteinerte Mienen aufsetzen, haben sie dank Facebook-Filter Katzenöhrchen und Schnurrhaare. Offenbar hat ein Mitarbeitender vergessen, den Filter vor der Übertragung abzuschalten. Der Stream der Pressekonferenz erfreute sich grossem Interesse und wurde es wurde heftig kommentiert. Der Inhalt der Mitteilungen dürfte dabei die Wenigsten interessiert haben. Das Video wurde mittlerweile gelöscht.

Pakistan's ruling party shared a government live on Facebook, but accidentally added a cat filter onto it. This was the result. 😂😂 pic.twitter.com/XGtiGYo2De

— Firas El Echi (@FirasElEchi10) June 16, 2019