Pakistans neuer Premier Khan sagt weitreichende Reformen zu

In seiner ersten Rede im Fernsehen als neuer Premierminister Pakistans hat Imran Khan am Sonntag einen grundlegenden Wandel für sein Land angekündigt. © KEYSTONE/EPA/SHAHZAIB AKBER

In seiner ersten Rede als neuer Premierminister Pakistans hat Imran Khan weitreichende Reformen versprochen. In einer mehr als einstündigen Rede im Fernsehen kündigte Khan am Sonntagabend an, vor allem die Korruption bekämpfen zu wollen.