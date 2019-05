Pakistans Premier spricht von Sabotageakt

«Wir werden es nicht zulassen, dass diese Pläne Erfolg haben», erklärte Khan am Sonntag. Die Polizei teilte unterdessen mit, dass alle Angreifer getötet worden seien.

Mindestens ein Mensch war bei dem Angriff am Samstag ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stürmten vier Bewaffnete das Pearl Continental Hotel in Gandwar und eröffneten das Feuer. Dabei hätten sie einen Wachmann erschossen. «Alle vier Terroristen wurden getötet, und Sicherheitskräfte haben die komplette Kontrolle über das Hotelgebäude übernommen», sagte ein örtlicher Polizist der Nachrichtenagentur AFP am Telefon. Sicherheitskreise in Islamabad bestätigten die Angaben.

Provinz-Innenminister Ziaullah Langu sprach von «mehreren Leichtverletzten». Die Mehrheit der Gäste des Fünf-Sterne-Hotels sei in Sicherheit gebracht worden. Von Seiten der Polizei hiess es dagegen, in dem Gebäude habe sich nur Personal aufgehalten.

Die Separatistengruppe Befreiungsarmee von Belutschistan bekannte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter zu dem Überfall.

Das Hotel gehört zu einem millionenschweren chinesischen Infrastrukturprojekt in der Hafenstadt. Gwadar liegt in der pakistanischen Unruheprovinz Belutschistan. Die chinesische Botschaft in Islamabad verurteilte den Vorfall scharf.

Die Stadt ist ein Standort des chinesischen Mega-Infrastrukturprojektes «Neue Seidenstrasse». Bereits eröffnet wurde ein «Wirtschaftskorridor» zwischen dem Hafen der Stadt am Arabischen Meer und Kashgar in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang.

Pakistan hofft auf Ankurbelung seiner Wirtschaft. Viele Bewohner der Provinz fühlen sich jedoch von den Profiten, die derartige Projekte bringen, ausgeschlossen. Erst vor drei Wochen hatten in Belutschistan bewaffnete Männer 14 Buspassagiere erschossen. Zu dem Überfall bekannte sich eine Separatistengruppe.

(SDA)