Paldauer, Ueli Bräker und Krabat auf der gleichen Bühne

Das Paldauer Konzert findet am 12 . August 2018, ab 17.00 Uhr im Dreyschlatt bei Wattwil statt.

«Ueli Bräker – der Arme Mann im Tockenburg»

Die Lebensgeschichte des Armen Mannes im Tockenburg lässt uns ins Herz des Toggenburgs, in die tiefsten Gründe unserer eigenen Geschichte blicken. Von 1735 bis 1798 lebt Ueli Bräker in Lichtensteig, Krinau und Wattwil. Als einfacher Salpetersieder verfolgt er die Wirren der Weltgeschichte, die Französische Revolution, die Gründung des Kantons Säntis, des späteren Kantons St. Gallen.

Krabat

Man muss nur da stehn, auf verlassenem Platz, umgeben von Wald und Einsamkeit – und schon hört man die Raben von Krabat krächzen. Diese Geschichte passt exakt in dieses Ambiente. So fiel der Entscheid, das Freilichtspiel «Krabat» hier zu inszenieren. Simon Keller, der zugleich auch die Autorenrolle übernimmt, schreibt das Stück nach dem gleichnamigen Roman von Offried Preussler. Es wird ins Schweizerdeutsche adaptiert, damit es noch besser in die Region passt.

Ulrich Zwingli

Mehr unter www.buehnethurtal.ch

