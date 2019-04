Panalpina nominiert neuen Verwaltungsratspräsidenten

Thomas E. Kern wird neuer Verwaltungsratspräsident von Panalpina (Archivbild). © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Der Basler Logistikkonzern Panalpina, der vor der Übernahme durch DSV steht, erhält mit Thomas Kern an der kommenden Generalversammlung einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. Er soll in dem Gremium Peter Ulber ersetzen, wie Panalpina am Mittwoch mitteilte.