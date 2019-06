Panettone-Bäcker kündigt Mitarbeitern

«Es ist tatsächlich so, dass ich allen Mitarbeitern gekündigt habe» sagt Pietro Cappelli gegenüber blick.ch. Es kursierte das Gerücht, Cappelli schliesse seine Bäckerei im Linsenbühl-Quartier. Aber die Sache sei nur halb so wild. Der Italiener geht wegen eines Arthroseleidens an Krücken und sah sich gezwungen, sein Unternehmen neu zu strukturieren.

Nach den Sommerferien soll er seine Panettone-Fabrik mit einem Geschäftspartner, der im Toggenburg eine Bäckerei betreibt, weiterführen. «Den langjährigen Mitarbeitern wird eine Stelle in der neuen Gesellschaft angeboten», sagt Cappelli. Ein Stellenabbau dürfte es dennoch geben, da er künftig Backwaren von seinem Partner beziehen kann.

Seit 36 Jahren ist Cappelli im Geschäft, jetzt gibt er einen Teil seiner Verantwortung ab. «Wenn man so will, bin ich ein Opfer meines Erfolgs. Ich habe es übertrieben mit der Arbeit und mich kaputt gekrampft», sagt er. Nach langem Hinauszögern muss er nun beide Kniegelenke durch künstliche ersetzen. Doch ans Aufhören denkt er nicht: «Ich will doch Panettone machen», sagt Cappelli.

(red.)