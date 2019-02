Panne bei Versand des Stimmmaterials

Am 10. März findet die Ständerats-Ersatzwahl im Kanton St.Gallen statt. Die Stimmkuverts sind bereits verschickt, jedoch nicht an alle Stimmberechtigten. Am Dienstag wurde die Staatskanzlei informiert, dass in der Gemeinde Amden sämtliche Wahlberechtigte kein Stimmmaterial erhalten haben. Auch die Gemeinden Eschenbach und Altstätten sind betroffen, hier haben nicht alle Personen ihr Material bekommen.

Die Regierung hat umgehend dafür gesorgt, dass das fehlende Stimmmaterial nachgesendet wird. Warum in Amden so viele Personen kein Stimmkuverts erhalten haben, wird nun von der Staatskanzlei untersucht.

Die Regierung bittet alle Stimmberechtigten in St.Galler Gemeinden ihr Stimmkuvert auf Vollständigkeit zu prüfen oder abzuklären, ob sie die Unterlagen überhaupt erhalten haben. In einem vollständigen Stimmkuvert sind ein Stimmrechtsausweis, ein Stimmzettel, eine Wahlanleitung, ein Rückantwortkuvert und ein Stimmzettelkuvert enthalten. Wenn jemand feststellt, dass etwas vergessen wurde, kann sich diese Person bei der Staatskanzlei St.Gallen melden.

