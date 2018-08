Bei der Bushaltestelle an der Ruhbergstrasse gleich bei der Teufenerstrasse fuhr am Montagnachmittag ein Panzer zu nahe an einem stehenden Stadtbus vorbei und krachte dabei in die hintere, linke Seite, berichtet ein Lesereporter.

«Das Militärfahrzeug touchierte den Bus und dabei ging eine Scheibe kaputt», bestätigt VBSG-Chef Ralf Eigenmann. Personen seien keine verletzt worden. Die Militärpolizei kümmere sich nun um den Fall und die Stadtpolizei St.Gallen werde noch informiert.

(red)