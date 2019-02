Paris Saint-Germain erstmals geschlagen

Torschütze Nabil Fekir (18) freut sich mit Memphis Depay über das 2:1 © KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI

Paris Saint-Germain muss die erste Niederlage in der laufenden Ligue-1-Saison hinnehmen. Der ohne den verletzten Neymar spielende Meister und Leader unterliegt in der 23. Runde in Lyon mit 1:2.