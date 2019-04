Paris Saint-Germain in den letzten Minuten besiegt

Neymar (rechts) geht in einen Zweikampf gegen Montpelliers Pedro Mendes © KEYSTONE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Am Abend, an dem es viel lieber in der Champions League gespielt hätte, bezog das als Meister feststehende Paris Saint-Germain seine vierte Niederlage in der Ligue 1. PSG verlor in Montpellier 2:3.