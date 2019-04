Pariser Kirche «Notre-Dame» brennt

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist ein Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen waren am Montagabend Flammen und eine riesige Rauchsäule zu sehen. Die Polizei bestätigte den Brand, gab auf Anfrage zunächst aber keine näheren Informationen bekannt. Grosse Teile des Daches sind den Flammen bereits zum Opfer gefallen und der ikonische Turm, der bereits Jahrhunderte über Paris thront, ist eingestürzt.

Here’s the moment the spire of the Notre Dame cathedral collapsed. A massive fire is burning the iconic Catholic landmark in Paris. Follow here for continuing live updates: https://t.co/EOjpBXDoDQ pic.twitter.com/6WLry0AEHR — CNN (@CNN) April 15, 2019

THE FAMOUST CHRISTIAN CATHEDERAL IN THE WORLD, "NOTRE DAME DE PARIS", AGED MANY CENTURIES IS NOW IN FULL FIRE IN PARIS FRANCE pic.twitter.com/rVLoz9BQFm — BEN MORA (@PERICLES2ZEN) April 15, 2019

I’ve watched 30 minutes of this, I don’t know what’s going on but I haven’t seen one drop of water even attempted to be put on this fire. They’re literally letting it burn to the ground #NotreDame pic.twitter.com/3IjNVWjUyK — CleWest (@erjmanlasvegas) April 15, 2019

#BREAKING: A massive fire has broken out at the Notre Dame cathedral in Paris, France. VIDEO: Shiv Malik pic.twitter.com/htzi1WcV1j — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) April 15, 2019

Präsident Emmanuel Macron hat wegen des Brands eine wichtige Fernsehansprache verschoben. Das bestätigte der Élyséepalast am Montagabend kurz vor dem ursprünglich geplanten Sendetermin. Wann Macron die Ansprache zu den Ergebnissen einer monatelangen Bürgerdebatte nun halten will, blieb zunächst offen.

Brand auf Dachboden ausgebrochen

Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.

Der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach auf Twitter von einem «fürchterlichen Brand». Die Feuerwehr versuche, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auf Bildern war zu sehen, wie der Dachstuhl rund um ein Baugerüst in Flammen stand.

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Sie wurde in den Jahren von 1163 bis 1345 erbaut und ist eines der frühesten gotischen Kirchengebäude Frankreichs. Ihr Name lautet auf Französisch Cathédrale Notre-Dame de Paris, oft einfach nur Notre-Dame.

Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch. Mit seinem 1831 erschienenen historischen Roman «Der Glöckner von Notre-Dame» verewigte Victor Hugo die Kathedrale in der Literatur.

Viele Meter lang stehen die Touristen täglich vor dem Gebäude Schlange. Seit den islamistischen Terroranschlägen, die Frankreich in den vergangenen Jahren heimgesucht hatten, wird die Kathedrale von Soldaten bewacht.

