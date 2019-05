Parlament entzieht Kurz das Vertrauen

Bereits im Vorfeld der Abstimmung hatten sich die rechte FPÖ und die sozialdemokratische SPÖ dazu entschieden, sich gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu stellen. Die SPÖ will die aktuelle Übergangsregierung durch ein Expertenkabinett bis zu den für September geplanten Neuwahlen ersetzt sehen. Der Kanzler habe in seiner 18-monatigen Regierungszeit und in der aktuellen Krise jegliches Vertrauen verspielt, weil er die Opposition praktisch völlig ignoriert habe.

Mit den Stimmen des bisherigen Regierungspartners FPÖ und der SPÖ fand der Misstrauensantrag eine deutliche Mehrheit. Nun muss der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen Kanzler Kurz beziehungsweise die gesamte Regierung des Amtes entheben.

Mitverantwortung an Regierungskrise

Kurz und seine Regierung müssen sich dem Misstrauensantrag stellen, nachdem die von ihm geführte ÖVP-FPÖ-Koalition mit der Veröffentlichung des Skandal-Videos von Ibiza zusammenbrach. Die Opposition warf ihm eine Mitverantwortung an der Regierungskrise vor.

Das von «Spiegel» und «Süddeutscher Zeitung» am 17. Mai veröffentlichte Video zeigt den FPÖ-Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte über eine Zusammenarbeit. Strache war zur Zeit der Aufnahme des Videos im Sommer 2017 noch nicht in der Regierung; nach Bekanntgabe des Videos trat er als Vizekanzler zurück.

Unter anderem wird auf dem heimlich gefilmten Video über eine strategische Einflussnahme, verdeckte Wahlhilfe und möglicherweise illegale Parteienspenden diskutiert. Er deutet zudem an, dass er sie mit öffentlichen Bauaufträgen versorgen könne.

Übergangskabinett eingesetzt

Nach dem Bekanntwerden des Skandal-Videos folgte der Rücktritt Straches als Vizekanzler und FPÖ-Chef und das Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition. Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzte dann auf Vorschlag von Kurz ein Übergangskabinett ein, das aus Sicht der Opposition eine ÖVP-Alleinregierung ist.

(SDA/red.)