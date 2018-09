Datenschutzgesetz: Revision in Etappen

Das veraltete Datenschutzgesetz soll revidiert werden. Das Parlament will das in zwei Etappen tun. Damit klammert es die umstrittenen Punkte vorerst aus. (Symbolbild) © Keystone/NICK SOLAND

Das Parlament will beim Datenschutz zuerst die Anpassungen an das europäische Recht vornehmen. Nach dem Nationalrat hat am Dienstag auch der Ständerat einer Revision des Datenschutzgesetzes in zwei Etappen zugestimmt. Damit klammern sie die heiklen Punkte vorerst aus.